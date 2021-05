Jazz aus New Orleans – da dachte man bis vor kurzem an Herren mit grauen Bärten und Pepita-Hütchen, die beim Frühschoppen Dudelmusik hören. Inzwischen gibt es einen frischen Wind und neue Ideen, wie etwa Nicole Johänntgen und ihre Band Henry im Ella & Louis in Mannheim bewiesen. Die Musik treibt aus alten Wurzeln neue Blüten. Geblieben ist die unbändige Spielfreude.

Die gute Laune ist wohl das prägende Merkmal dieses Konzerts. Die Saxophonistin Nicole Johänntgen ist bester Stimmung, strahlt, lacht, macht ein bisschen Quatsch, und das wirkt selbst am Bildschirm noch mitreißend. Man kann das Konzert nicht ohne zu lächeln, zu schmunzeln und zu staunen verfolgen. Und eigentlich sollte man diese Musik auch nicht im Sitzen erleben. Es könnten drei Viertel von Johänntgens Band sofort durch eine Straße marschieren. Das Sousaphon von Steven Glenn sieht auch nach Marching Band aus, die Posaune, die Lukas Wyss spielt, zitiert gelegentlich ein typisches Element der Frischluft-Kapellen des Südens. Nicole Johänntgen spielt kein traditionelles Blech, sondern Saxophon, könnte aber auch marschieren. Clemens Kuratle könnte alleine nicht gleich loslaufen, sondern müsste sein Drumset auf zwei oder drei Leute verteilen, die Bassdrum, Snare und Becken bedienen. Dann aber könnte die ganze Band losziehen oder -fahren, wie es vor 125 Jahren in New Orleans üblich war.

Lebendige Tradition

New Orleans wurde zur Geburtsstadt des Jazz, weil sich in der Hafenstadt eine Menge Einwanderer aus Europa trafen und die aus Afrika verschleppten Sklaven hier gehandelt wurden. Als der Bürgerkrieg zu Ende war, wurden die Militärkapellen aufgelöst, daher die vielen Blasinstrumente, und die Sklaven waren zumindest offiziell frei. Und New Orleans hatte ein Vergnügungsviertel, in dem in allen Etablissements Musik gespielt wurde. Aus dem Gemisch von Völkern und Kulturen entstand eine neue Musik. Und die Tradition ist dort noch lebendig – nicht nur als Touristenattraktion, sondern gerade in jüngerer Zeit auch durch junge Musiker, die aus der Tradition schöpfen und neue Ideen entwickeln.

Musik aus dem Moment

Einiges davon erlebt hat Nicole Johänntgen, als sie durch ein Stipendium der Stadt Zürich zu Studien in die USA reiste. Dort lernte sie nicht nur mehr über aktuellen Jazz, sie schnupperte auch in Kampfkunst und machte einen Clownworkshop. In New Orleans lernte sie Musik und Musiker kennen. Mit denen nahm sie noch vor Ort das Album „Henry“ auf, so heißt auch die Band. Aktuell gibt es „Henry III“ und von der Urbesetzung ist Steven Glenn noch dabei. Das Album ist wieder live aufgenommen – und das geht gar nicht anders, denn diese Musik entsteht zum Großteil aus dem Moment. Es gibt offenbar für die Stücke Themen und einen Rahmen, aber dazwischen können sich die Musiker ausleben. So passiert es auch spontan, dass die Saxophonistin singend einen Text improvisiert, den verdutzten Posaunisten zum Mitmachen auffordert und dann mit riesigem Spaß über Mannheim und den Club improvisiert.

Jazzstudium in Mannheim

In Mannheim hat die gebürtige Saarländerin Jazz studiert und hier gelebt, 2005 zog sie nach Zürich, wo sie seither zu Hause ist. Ihre erste Band hatte sie 1998 als 17-Jährige mit ihrem Bruder und Freunden gegründet. Als „Nicole Jo.“ war sie noch stark von Candy Dulfer inspiriert und machte Funk und Soul-Jazz. Sechs Alben machte sie als Nicole Jo. Die Künstlerin gründete für improvisierende Musikerinnen die Initiative Support Of Female Improvising Artists (SOFIA). Sie tritt als Solistin auf, begleitet Kabarettist (und Gitarrist) Piet Klocke, hat ein Quartett mit Piano, Bass und Perkussion und vermittelt kleinen Nachwuchshörern Spaß am Jazz mit dem Kids Jazz Club Switzerland.