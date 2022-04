„This is a call from Europol“ – mit dieser oder ähnlichen Ansagen werden vermehrt Menschen in der Metropolregion am Telefon konfrontiert. Laut Polizei handelt es sich um Trickbetrug. Es meldet sich eine computergenerierte Stimme in englischer Sprache. Sie behauptet, dass gegen den Angerufenen Ermittlungen eingeleitet wurden. Die Opfer werden aufgefordert, eine bestimmte Tastenkombination zu drücken, und erhalten einen Anruf von einer Person, die vorgibt, Mitarbeiter von Euro- oder Interpol zu sein. Die Opfer werden zu ihren Finanzen befragt oder sollen sensible Daten preisgeben. Laut Polizei fordern manche Kriminelle auch dazu auf, eine als App getarnte Schadsoftware zu installieren, die den Zugriff auf das Endgerät des Opfers ermöglicht. Diese neue Betrugsmasche richtet sich vor allem an jüngere Opfer. Seit März wurden beim Polizeipräsidium Mannheim 34 Fälle angezeigt. In 29 bemerkten die Betroffenen den Betrugsversuch rechtzeitig. In fünf Fällen kam es zu Schäden zwischen 1500 und 3000 Euro.