Wegen der anhaltend dramatischen Pandemielage regelt die Wohnungsbaugesellschaft den Zutritt zu ihren Geschäftsräumen neu. Ein Besuch ist nur nach Terminvereinbarung und mit 3G-Nachweis möglich. Besucher müssen eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen. Das gilt für das Geschäftszentrum Mundenheimer Straße 182 (Süd) ebenso wie für die Service-Büros in den Stadtteilen. Die Mitarbeiter der GAG sind weiter per Mail an info@gag-ludwigshafen.de oder unter Telefon 0621 5604-0 erreichbar.