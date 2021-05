Mit der virtuellen Ausstellung zu Ernst Blochs „Spuren“ startet die freie Kunstszene in Ludwigshafen am Montag, 7. Juni, eine neue Veranstaltungsreihe, die die Innenstadt in den Fokus nimmt.

Eine kleine Gruppe Kulturschaffender hat sich unter dem Namen „Arbeitskreis Galerie Bismackstraße“ zusammengeschlossen. Zu ihren Zielen gehört es eigenen Angaben zufolge, Kultur und Einzelhandel zu kombinieren, die Attraktivität der Bismarckstraße zu erhöhen, Leerstände zu beleben und mehr Fachgeschäfte in die Innenstadt zu bringen. Die erste Ausstellung der Gruppe ist am 7. Juni von 12 bis 14 Uhr von außen vor dem Nukleus (Bismarckstraße 75) zu sehen. Die virtuelle Ausstellung wird im Schaufenster präsentiert. Thematisch dreht sich das Gezeigte laut Veranstaltern um das Werk „Spuren“ des in Ludwigshafen geborenen Philosophen Ernst Bloch. Weitere Veranstaltungen der Reihe seien in Planung, einige auch mit musikalischen Akzenten.