Eine neu geschaffene Ausgleichsfläche für den Natur- und Artenschutz mit Eidechsenhabitaten an der Wattstraße hat offenbar bei einigen Anwohnern und Hundebesitzern in der Gartenstadt für Verwunderung gesorgt. In seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl am 9. Juni hat der Ortsbeirat Gartenstadt daher an die Verwaltung appelliert, frühzeitiger über solche Baumaßnahmen zu informieren. Der Ortsbeirat schlägt dort zum Ausgleich eine neue Hundeauslauffläche vor.

Einige der Hundebesitzer, die gewohnheitsmäßig die vorhandenen Naturflächen zwischen Wohnbebauung und Bahngelände an der Wattstraße zum Gassigehen