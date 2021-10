Im Stadtkern werden nach wie vor Gelbe Säcke zum Einsammeln von Verpackungsabfällen benutzt. Die neu eingeführte Gelbe Tonne ist aus Platzgründen in der dichtbesiedelten City und im Hemshof nicht einsetzbar. Um Nachschub an Gelben Säcken zu bekommen, mussten die Anwohner zur Müllabfuhr des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) in Mundenheim fahren. Das sorgte für Ärger. Nun ist offenbar eine Lösung gefunden worden. Laut der mit der Sammlung beauftragten Firma Knettenbrech & Gurdulic gibt es im Innenstadtbereich nun mehrere Ausgabestellen für Gelbe Säcke: bei Campotex, Rohrlachstraße 27; im Reprozentrum Leibig, Gräfenaustraße 27; im Kiosk am Ludwig, Ludwigstraße 75, sowie beim Kinderschutzbund Ludwigshafen, Bahnhofstraße 83. Beim WBL werden ab Samstag, 30. Oktober, keine Gelben Säcke mehr ausgegeben, teilt die Stadt weiter mit.