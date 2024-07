Am Klinikum Ludwigshafen hat eine neue Augenarztpraxis eröffnet. Die Praxis ist Teil des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) des Klinikums, wie es in einer Mitteilung heißt. Neben einem Facharzt sind drei medizinische Fachangestellten und Optikerinnen beschäftigt. Die Praxis stelle damit ein zusätzliches Angebot für Augenerkrankte in der Region dar, so das Klinikum. Neben zwei Behandlungszimmern gibt es zwei Bereiche für Voruntersuchungen.

„Mit dem MVZ bieten wir eine weitere Anlaufstelle für die vollumfängliche Versorgung unserer Patientinnen und Patienten im Bereich der konservativen Augenheilkunde“, sagt Ahmad Amireh, Facharzt für Augenheilkunde des MVZ. Dazu zähle auch, dass das MVZ mit der Augenklinik des Klinikums eng zusammenarbeite. „Das neue Versorgungszentrum ergänzt und entlastet die Augenklinik, so dass beide Einrichtungen optimal genutzt werden können“, wird Lars-Olof Hattenbach, Direktor der Augenklinik des Klinikums Ludwigshafen, zitiert.

Info

Die neue Augenarztpraxis des befindet sich in der Bremserstraße 88, gegenüber des Haupteingangs des Klinikums. Die Sprechzeiten:

Montag geschlossen, dienstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr. Termine sind online buchbar unter: www.klilu.de.