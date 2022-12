Mit sieben neuen Bildmotiven erweitert die Tourist-Information ihr Angebot an Ansichtskarten aus der Stadt am Rhein. Zu sehen sind darauf die Pegeluhr auf der Parkinsel und der Lutherturm in der Innenstadt, der Lutherbrunnen davor, der Innenraum der Oggersheimer Wallfahrtskirche sowie eine Abendstimmung über dem Rhein, jeweils in Einzelaufnahmen. Mit drei Bildmotiven ist die Karte zum Pfalzbau gestaltet, und ein ganzes Kaleidoskop mit unterschiedlichsten Aufnahmen aus Ludwigshafen ist auf einer weiteren Karte der jüngsten Edition zu sehen, wie die Marketinggesellschaft Lukom weiter informiert. Erhältlich sind die neuen Ansichtskarten zum Preis von je einem Euro bei der Tourist-Information, Berliner Platz 1, im Stadtzentrum. Geöffnet hat diese montags bis freitags, jeweils von 9 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr.