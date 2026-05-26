Kinder mit Förderbedarf, überforderte Familien und Kitas: Ein neues Team in Ludwigshafen setzt auf individuelle Inklusionsbegleitung.

Tyrannosaurus Rex, Triceratops oder Brontosaurus. Viele Eltern und Großeltern kennen die Dino-Begeisterung bei Kindern und Enkeln. Sie freuen sich über das Interesse oder sind leicht genervt, wenn sie zum fünften Mal beim Dinosaurier-Quartett verlieren. Doch wenn das Kind T-Rex spielt und dabei immer wieder Kinder, Erzieher oder Lehrer beißt, sind die Beteiligten oft ratlos. Inklusionsbegleitung kann dann eine Lösung sein. Die Kids Com Lu bietet in solchen und vielen anderen Fällen Unterstützung an. Ziel ist es, Kinder mit seelischen, geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen so zu begleiten, dass sie Selbstvertrauen und Lebensfreude entwickeln können und andere nicht gefährden. Teilhabe soll dadurch möglich werden.

Lisa Gärtner, Delia Kuhn und Eva May haben Kids Com Lu im Januar 2026 gegründet. Mit inzwischen 24 Mitarbeiterinnen und vier Mitarbeitern bietet das Team Inklusionsberatung und -begleitung für Kinder, Eltern, Kitas, Schulen und Firmen in Ludwigshafen, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis an. Am Freitag wurde in den Räumen in der Rheingönheimer Straße in Mundenheim Eröffnung gefeiert.

Langer Weg bis zur Bewilligung

„Die Erdnussflips sind das Beste“, sagt der siebenjährige Philipp. Sein Bruder Gabriel rutscht währenddessen mit einem weißen Käfer auf Rädern durch die hellen Räume, in denen Spielsachen und Bastelmaterial bereitliegen. Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen kommen bei der Feier miteinander ins Gespräch. Außer Inklusionsbegleitung und Beratung bietet Kids Com Lu auch Kurse und Workshops wie Babymassage und Kinderyoga an.

Jennet Bil möchte künftig die Yoga-Kurse leiten. Einer ihrer beiden Söhne benötigt selbst Inklusionshilfe. Doch bis zur Bewilligung ist es oft ein langer Weg. Kinderärzte, Fachärzte sowie Kinder- und Jugendpsychologen müssen den Bedarf bestätigen, bevor Jugendamt, Sozialamt oder Krankenkasse die Kosten übernehmen. Diesen Weg haben Clarissa und David-Kim Balansche für eines ihrer Kinder bereits geschafft. Mit viel Geduld, Gesprächen und guten Ideen gelang es zwei Inklusionskräften auf geteilter Stelle, ihren achtjährigen Sohn trotz seiner starken Fixierung auf Insekten besser in die Klasse zu integrieren und anderen Kindern die Angst zu nehmen.

Kids Com Lu unterstützt Familien nicht nur bei der Suche nach Diagnostikstellen oder beim Ausfüllen von Anträgen, sondern bietet auch Coaching, systemische Beratung und Familientherapie an. Für Einrichtungen und Firmen gibt es Fortbildungen im Bereich Inklusionspädagogik sowie Begleitung im Alltag. „In manchen Einrichtungen sind die Mitarbeitenden gut geschult, anderen fehlt Wissen oder Unterstützung. Viele sind dankbar für Hilfe“, berichtet Gärtner. Offenheit für unkonventionelle Wege sei oft entscheidend.

Angebot soll ausgeweitet werden

„Immer mehr Familien in Ludwigshafen suchen dringend Unterstützung für ihre Kinder und finden keine“, heißt es in einer Mitteilung von Kids Com Lu. Viele Einrichtungen stießen bei der Inklusion an ihre Grenzen. „So nicht mehr“, dachten sich Gärtner, Kuhn und May und wagten den Schritt in die Selbstständigkeit. „Als Angestellte wollten wir viel verändern, aber die Strukturen ließen das oft nicht zu“, berichtet Gärtner.

Die drei Gründerinnen bringen viel Erfahrung mit – als pädagogische Fachkräfte, Mütter, Trägervertreterinnen und teils auch selbst Betroffene. Gärtner lebt selbst mit hochfunktionalem Autismus und ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung). Barrieren abzubauen sei deshalb auch für Arbeitgeber wichtig. „Wir wollen einen Safe Space (sicheren Raum) auch für Mitarbeiter schaffen“, erklärt sie.

Für 2027 strebt Kids Com Lu die Anerkennung als Träger an. Außerdem soll das Angebot künftig auch auf Bad Dürkheim, Worms und Speyer ausgeweitet werden.