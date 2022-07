Für das Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim, Schillerstraße 6, gelten vom 1. bis zum 19. August eingeschränkte Sommeröffnungszeiten: Es ist in dieser Zeit lediglich mittwochs von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Noch bis zum 16. September widmet sich eine Ausstellung dem Leben und Werk von Friedrich Schillers Ehefrau Charlotte. Die Dauerausstellung erinnert an den Aufenthalt des Dichters in dem Oggersheimer Gebäude im Herbst 1782.