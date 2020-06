Dass der Ortsbeirat Rheingönheim das geplante Neubaugebiet „Im Kappes“ abgelehnt hat, sorgt für eine immer intensivere politische Diskussion. Jetzt melden sich auch FWG und Linke zu Wort. Sie üben insbesondere auch Kritik an der SPD.

Deutliche Worte kommen von der FWG: „Die 2018 fest versprochene Politik der Innen- vor Außenentwicklung unserer Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat anscheinend keine Bedeutung mehr. Auch die von der SPD versprochene Sozialquote wird nicht umgesetzt und findet bisher überhaupt keine Beachtung beim diskutierten Neubaugebiet Im Kappes in Rheingönheim.“

Die Freien Wähler erinnern dabei an ihren vom Stadtrat abgesegneten Antrag von vor über einem Jahr, wonach bei Neubaugebieten junge Familien bevorzugt werden sollten. Nach Auffassung der FWG seien Altrip, Neuhofen und Waldsee ein gute Vorbilder für Ludwigshafen: „Dort werden nach sozialen Kriterien Grundstücke an junge Familien vergeben. Warum wird dies in Ludwigshafen nicht umgesetzt? Mit dem Höchstbieterverfahren verteuert sich das Bauen zu Lasten der jungen Familien“, so Rainer Metz, Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. In Rheingönheim komme hinzu, dass trotz der Erschließung von Neubaugebieten (Neubruch, Sommerfeld) in den vergangenen Jahren die Infrastruktur nicht verbessert worden sei. Vielmehr gebe es einen Sanierungsstau. „Der Stadtteil Rheingönheim wurde in den letzten 20 Jahren heruntergewirtschaftet“, beklagt die FWG.

Lebensqualität wichtig

Ähnliche Töne kommen von der Linken. Liborio Ciccarello, Vorsitzender der Stadtratsfraktion schreibt: „Wir brauchen mehr Wohnungen, aber nicht um jeden Preis: Ludwigshafen zählt zu den am meisten versiegelten Städten Deutschlands. Daher muss hier von Fall zu Fall individuell geprüft werden, dass die Lebensqualität nicht unter die Räder kommt.“

Wichtig sei dabei, dass günstiger Wohnraum geschaffen werde, ergänzt Ciccarello. Soll heißen: Seine Partei unterstützt ein Wohngebiet Im Kappes, „allerdings sollte hier das Bauland nicht nach dem Höchstbieterverfahren verkauft werden. Hier sollten stattdessen vornehmlich soziale Kriterien einfließen, damit auch junge Familien sich den Bau eines Eigenheims leisten können. Diese Auflage könnte die Stadt durchaus einfordern“. Ciccarello wirft der SPD vor, dies nicht zu wollen. Er mutmaßt: „Ob dies damit zu tun hat, dass ein Teil der Rheingönheimer SPD-Ortsbeiratsfraktion im Kappes Ackerland besitzt, der seine Chance wittert, dass sein Ackerland vergoldet wird, sobald es zu Bauland deklariert wird?“