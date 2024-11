Der Ludwigshafener Verwaltung fehlen schon längst die Kapazitäten für immer mehr große Projekte. Darunter leiden die Bürger.

Nach den Neubaugebieten „Neubruch“ und „Sommerfeld“ soll in Rheingönheim in den nächsten Jahren ein weiteres Gelände für Häuselbauer mit rund 200 Wohneinheiten entstehen. Offenbar will die Verwaltung das Projekt „Im Kappes“ jetzt trotz parteiübergreifender Kritik an den Plänen im Stadtteil auf den Weg bringen, denn die Nachfrage nach Wohnraum ist groß. Die Argumente vieler Rheingönheimer gegen das Vorhaben wiegen jedoch schwer: Die einzige Grundschule leidet seit Jahren unter Platzmangel, Kitaplätze fehlen, und der Ortskern verödet. Die Bürger fordern zu Recht, dass die Verwaltung sich zunächst um diese Themen kümmern muss. Die Flächen und Möglichkeiten sind begrenzt. Daher kann die Stadt nicht immer weiter wachsen.