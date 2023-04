Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Sonntag haben wir im Sportpark am Südwest-Stadion in Süd Tanja (38) und Christian Alles (43) getroffen. Das Ehepaar lebt seit Ende Oktober in Ludwigshafen, ist aus Schriesheim auf die Parkinsel gezogen.

Der Schriesheimer an sich ist sehr heimatverbunden. Wie kam es zum Umzug nach Ludwigshafen?

Tanja: Das stimmt, aber der Schriesheimer unter uns ist mein Mann. Ich selbst stamme