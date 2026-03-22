Walter Schmitt hat das Rennen gemacht: Die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim bekommt einen parteilosen Bürgermeister.

Er ist Kosmopolit und großer Heimatliebhaber zugleich: Walter Schmitt hat fast alle Länder dieser Erde schon bereist und kann sich dennoch kaum Schöneres vorstellen, als immer wieder nach Hause zu kommen. Dass er sich nun um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim bewerben würde, war für ihn ein logischer Schritt. 89,7 Prozent der Wähler in Hochdorf-Assenheim haben Schmitt 2024 zum Bürgermeister gewählt. Diesen Rückhalt will er nutzen, um Politik auch auf der nächsthöheren Ebene zu gestalten. Ob die Bürgerinnen und Bürger in Schmitt den nahbareren Kandidaten gesehen haben, oder ob drei Amtszeiten für Stefan Veth einfach als zu viel des Guten erachtet wurden? Das ist Spekulation. Fest steht: Mit Walter Schmitt betritt in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim ein erfahrener Neuling die politische Bühne. Wie gut sein Zeitmanagement ist, muss sich zeigen – denn Bürgermeister in Hochdorf-Assenheim will Schmitt bleiben.