Den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal vertreten künftig zwei Männer in Berlin: Christian Schreider und Armin Grau. Wie der Sozialdemokrat und der Grüne ihren ersten Tage in Berlin erlebt, was sich die beiden für die kommenden vier Jahre im Bundestag vorgenommen und warum beide keine Berührungsängste mit den Parteigrößen haben.

Für Christian Schreider (49, SPD) ist vor drei Wochen ein Traum in Erfüllung gegangen: Er ist zum Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal