Der Hauptausschuss hat empfohlen, dass Alttextilien künftig eingesammelt werden. Wegen einer Rüge der ADD soll eine andere Änderung wieder zurückgenommen werden.

Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) nahm sich Zeit, eine Änderung der neuen Abfallwirtschaftssatzung zu erklären, die im Hauptausschuss am Montag dem Stadtrat empfohlen wurde. Dabei geht es darum, wie in Ludwigshafen in Zukunft mit Altkleidern umgegangen wird. „Das System der Altkleidersammlung ist quasi in ganz Deutschland zusammengebrochen“, sagte Blettner. Grund dafür: Textilien dürfen nicht mehr in den Restmüll, weshalb viel, was eigentlich Abfall ist, in die Altkleider-Container kam. Außerdem seien Verkaufspreise für Altkleider eingebrochen, weshalb sich das Geschäft für viele Anbieter nicht mehr lohne. Auch in Ludwigshafen sind schon viele Altkleider-Container verschwunden.

Deswegen sollen Altkleider in Zukunft per Straßensammlung abgeholt werden – also genau so wie Sperrmüll. Zweimal im Jahr, beginnend im Herbst, soll diese Abholung erfolgen. Nötig sind dafür „transparente oder gekennzeichnete Säcke“, wie es in der Satzung heißt. Außerdem können Alttextilien wie bislang auf den Wertstoffhöfen in der Umgebung abgegeben werden. Langfristig wolle die EU die Regelung etablieren, dass Alttextilien auch von Herstellern wieder angenommen werden, so wie es zum Beispiel bei alten Batterien schon der Fall ist. Die Änderung wurde vom Hauptausschuss einstimmig empfohlen, sie muss aber noch vom Stadtrat genehmigt werden.

ADD kassiert Kotbeutel

Was hingegen wieder zurückgenommen werden soll, ist die Pflicht, beim Gassigehen Kotbeutel für den Hundekot mitzuführen. Ursprünglich hatte der Hauptausschuss diese Regelung Ende Januar als Teil der Gefahrenabwehrordnung dem Stadtrat vorgeschlagen, der diesem Vorschlag Anfang Februar zustimmte. Mit der Pflicht hätte der Kommunale Vollzugsdienst Strafen an diejenigen verhängen können, die keine Kotbeutel beim Gassigehen dabeihaben. Damit sollte erreicht werden, dass Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Tiere besser beseitigen.

Wie Ordnungsdezernent und Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) im Hauptausschuss allerdings mitteilte, gefiel der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Neustadt das Vorhaben offenbar nicht. Laut Schwarz rügte die ADD die Regelung. Das kommt quasi der Forderung gleich, sie wieder rückgängig zu machen. Schwarz zufolge bemängelte die ADD eine fehlende Rechtsgrundlage, da die Gefahrenlage nicht gegeben sei.

„Diese Regelung gibt es zwar in einer anderen kreisfreien Stadt, in Pirmasens, aber gut“, quittierte Schwarz die Rückmeldung der ADD. Der Hauptausschuss stimmte auch diesem Vorschlag einstimmig zu. Der Stadtrat wird am 27. April darüber endgültig entscheiden. Damit dürfte die Kotbeutelpflicht nach nicht einmal drei Monaten schon wieder Geschichte sein. „Die Pflicht, die Hinterlassenschaften seines Hundes zu entfernen, besteht natürlich weiterhin“, fügte Schwarz abschließend hinzu.