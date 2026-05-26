Bislang durfte man außerhalb der Öffnungszeiten nicht auf dem Parkplatz des Netto-Supermarkts in Oggersheim parken. Jetzt schon – aber nur, wenn man bezahlt.

Netto hat sich etwas einfallen lassen, ein „erweitertes Serviceangebot“, wie es die Firma mit Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern) nennt. Das Konzept: Netto „stellt freie Stellplätze künftig strukturiert auch außerhalb der Kernöffnungszeiten an ausgewählten Filialen zur Verfügung“. Eine dieser ausgewählten Filialen ist die in der Mannheimer Straße 7 im Stadtteil Oggersheim. In der Zeit von 18 bis 8 Uhr des nächsten Tages können Parkwillige sich einen Platz buchen – digital, per QR-Code. „Feierabendparken“ nennt Netto die Idee auch.

In Mannheim geht’s kostenlos

Wer den QR-Code scannt, soll auf die App eines Anbieters geleitet werden. Die Kosten variieren dann je nach Tages-, Wochen- oder Monatstarif. Wie viel Parken in Oggersheim genau kostet, teilte Netto nicht mit. In anderen Städten liegen die Preise zwischen 3 Euro pro Nacht oder 40 Euro pro Monat. Bisher war es nicht gestattet, außerhalb der Öffnungszeiten zu parken. Auch wenn das manche Menschen nicht abgehalten hat. Die bekamen dann aber Strafzettel zugeschickt, weil die digitale Parkraumerfassung auch außerhalb der Öffnungszeiten wachsam ist. Damals zeigte sich das Unternehmen aber kulant und zog die Strafzettel zurück.

Mit der jetzigen Lösung wolle man den Parkdruck in Städten verringern, denn schließlich steige der seit Jahren, sagt Netto. Noch dazu: Man vermeide neue Versiegelungen, indem man bestehende Flächen effizienter nutze. Klingt erstmal gut – doch in einem vergleichbaren Fall in der Mannheimer Neckarstadt ergeht es den Anwohnern noch besser. Denn beim dortigen Lidl-Markt gibt es um die 100 Stellplätze, und auch dort wurden zeitweise Strafzettel verteilt, wenn man zu lange parkte. Doch in Mannheim wurde festgelegt, dass Anwohner nach Ladenschluss kostenlos parken dürfen. Ganz ohne App.

Parken in Oppau noch in Diskussion

In Oppau soll das genau so kommen. Zumindest dann, wenn es nach dem Willen der Politik geht. Denn in Oppau wird ein neuer Lidl-Markt gebaut, dessen 131 geplante Stellplätze gut genutzt werden könnten, zum Beispiel bei der Kerwe. Vorbild ist hier eben der Fall aus Mannheim. Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) will deswegen ins Gespräch mit dem Lebensmittel-Riesen gehen und eine solche Vereinbarung erreichen. Ob das funktioniert, ist freilich noch nicht klar.

Woanders ist das Parken nach Ladenschluss eher so geregelt, wie es Netto in Ludwigshafen gerade plant. Wie das Internetportal Netzwelt berichtet, gibt es kostenpflichtiges Feierabendparken zum Beispiel in einigen Aldi-Süd-Filialen oder vereinzelt bei Lidl. Meist seien diese Angebote aber an Vereinbarungen mit den Städten am jeweiligen Standort geknüpft. Netto scheint, was die Fläche angeht, Vorreiter zu sein. Denn dem Unternehmen zufolge hat man das Modell des Feierabendparkens gegen Geld im April schon in rund 150 Filialen deutschlandweit eingeführt. Ob andere Netto-Filialen in Ludwigshafen, zum Beispiel in der Knollstraße (Süd) oder am Londoner Ring (Pfingstweide) bald folgen könnten, teilte Netto allerdings nicht mit.