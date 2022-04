In einem der Hochhäuser an der Mannheimer Neckarpromenade ist am Samstagvormittag ein Feuer in der Müllpresse ausgebrochen. Wie die Feuerwehr der Stadt mitteilt, haben dort der Motor und die Hydraulikeinheit der Müllpresse im Untergeschoss eines der Hochhäuser gebrannt. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können, verletzt wurde niemand. Bereits 2019 hatte es binnen kurzer Zeit zwei Mal in Müllschächten der Neckarpromenaden-Hochhäuser gebrannt. Damals erlitten mehrere Bewohner Rauchgasvergiftungen, mehr als 100 mussten vorsorglich evakuiert werden. Die Stadt hatte nach dem zweiten Feuer die Nutzung aller Müllschächte in den drei Wohntürmen untersagt.