Ein illegales Autorennen haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren im Mannheimer Stadtteil Neckarau geliefert. Laut Polizei rasten der BMW- und Mercedes-Fahrer kurz vor Mitternacht in der Neckarauer Straße rücksichtslos stadtauswärts. Gegen die beiden jungen Männer wird genauso ermittelt wie gegen einen 23-jährigen Mercedes-Fahrer, den eine Polizeistreife am Sonntag gegen 2 Uhr auf der Bismarckstraße kontrollieren wollte. Der Mann ignorierte die Anhaltesignale mit Blaulicht und Leuchtschrift. Stattdessen beschleunigte er. Die Beamten folgten dem Auto über den Parkring bis in die Quadrate. Dabei missachtete der 23-Jährige rote Ampeln und gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer. An der Kreuzung B6/C7 konnte ihn die Streife schließlich stoppen.