Nea-Sophie Stanger hat den Lohn für wochenlanges Training eingefahren: Die 13-Jährige aus Weisenheim am Sand, die für den TB Oppau startet, qualifizierte sich am vergangenen Wochenende für die Deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik am 20./21. Mai in Nürnberg.

Bei den Regionalmeisterschaften in Lahr/Schwarzwald erreichte die Schülerin, die dem Bundesnachwuchskader angehört, den dritten Platz in der Jugendleistungsklasse 14. Nach ihren Übungen