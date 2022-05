Einen Schaden von mindestens 50.000 Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch durch Auto-Aufbrüche in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) angerichtet, wie die Polizei berichtet. Die Täter schlugen insgesamt fünfmal zu und entwendeten neben Multifunktionslenkrädern auch festeingebaute Navigationssysteme. Um die verschlossenen Pkw, allesamt BMW, zu öffnen, bohrten die Täter Löcher in die Fahrzeugtüren. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.