Mehrere in Ludwigshafen vertretene Naturschutzverbände kritisieren geplante Bauvorhaben auf bislang freien Flächen stark. Neben Projekten in Rheingönheim und Oppau geht es dabei auch um die Heinrich-Pesch-Siedlung.

Die auch lokal ansässigen Naturschutzorganisationen BUND, Nabu, Orbea und Pollichia begrüßen eigenen Angaben zufolge den zunehmenden aktuellen Widerstand von Bürgern gegenüber der Bebauung „wichtiger Grün- und Freiflächen“. Das teilen die Verbände in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Ihnen geht es dabei unter anderem um das Zehnmorgenweiher-Biotop in Friesenheim, um das geplante Ärztehaus in Oppau und die angedachte Ausweisung eines großen Neubaugebiets „Im Kappes“ in Rheingönheim. Insbesondere der Widerstand des Ortsbeirats Rheingönheim sei im positiven Sinne „bemerkenswert“, heißt es von den Naturschützern.

Bei Stadt „keine Sensibilität“

Bei den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung könne man hingegen keine „vergleichbare Sensibilität gegenüber ökologischen Belangen“ erkennen. Die Organisationen wünschen sich „eine ökologische und zukunftsorientierte Stadtplanung unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimawandels sowie des Boden- und des Naturschutzes“. Stattdessen werde alles den Themen „Wohnungsbau“ und „Investorenplanung“ untergeordnet. Auch müsse der veraltete Flächennutzungsplan neu aufgelegt werden, um ihn den veränderten Gegebenheiten – etwa in Sachen Klimawandel – anzupassen, heißt es.

Lebensraum des Wiedehopfes bedroht

Bislang überhaupt keinen öffentlichen Widerstand gebe es zur geplanten Heinrich-Pesch-Siedlung, bedauern die Naturschützer. Zusammen mit dem ebenfalls geplanten Mittelstandspark und der Erweiterung des Wohngebiets Paracelsusstraße in Oggersheim werde eine „Schneise der Verwüstung fast aller in diesem Bereich vorhandenen Gebüschbestände“ entstehen. Und das, obwohl im Bereich der Heinrich-Pesch-Haus-Siedlung zahlreiche, auch bestandsbedrohte Tierarten nachgewiesen worden seien, etwa der Wiedehopf.