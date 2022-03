Weil sich in diesen Wochen mit Bärlauch, Scharbockskraut und Löwenzahn die ersten frühen Kräuterpflanzen ankündigen, bietet die Naturschutzjugend am 12. März eine Wanderung zu den Frühlingskräutern im Rehbachtal an. Erklärt werden soll bei dieser Gelegenheit auch, welche der Kräuter in der Küche verwendet werden können. Zur Teilnahme wird wasserabweisendes Schuhwerk empfohlen, Beginn der rund dreistündigen Wanderung ist um 9 Uhr, Anmeldung bis 8. März unter Telefon 0621 518314 oder per E-Mail an ludwigshafen@naju-rlp.de. Dem Veranstalter zufolge gilt die 2G-Regel sowie die Maskenpflicht.