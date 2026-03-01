Naturgärten können zum Paradies für Mensch und Tier werden. Dafür muss man etwas tun. Worauf man beim Pflanzen achten sollte, erklärt eine Expertin.

Frau Probst, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt: „Ich möchte meinen Garten naturnah gestalten.“ Was raten Sie als Erstes?

Das Allerwichtigste ist tatsächlich, heimische Pflanzen zu verwenden – und zwar in ihrer ursprünglichen Wildform. Sowohl bei Gehölzen als auch bei Stauden und Gräsern sollte man auf Wildarten setzen. Bei Kletterpflanzen und Blumenzwiebeln haben wir nicht so viele heimische Arten, hier kann man auch gut auf angrenzende Florenbereiche zurückgreifen, also Pflanzen aus dem mediterranen Raum oder aus osteuropäischen Bereichen.

Warum ist das so wichtig?

Durch die heimischen Pflanzen unterstützt man die Insektenwelt. Viele Insekten sind nämlich auf ganz bestimmte Pflanzenfamilien spezialisiert und benötigen diese zum Überleben.

Können Sie Beispiele nennen?

Nehmen wir zum Beispiel die Glockenblume. Es gibt Wildbienenarten wie die Glockenblumen-Scherenbiene, die auf diese Wildpflanze angewiesen ist, um zu überleben. Oder die Natternkopf-Mauerbiene – für sie ist der Gewöhnliche Natternkopf überlebenswichtig, denn dessen ganz spezielle Pollen werden benötigt, um den Nachwuchs zu ernähren. Manche Arten, wie zum Beispiel die Knautien-Sandbiene, die in Deutschland als gefährdet gilt, benötigen außerdem offene Bodenstellen, da sie ihre Nester im Boden anlegen. Diese Vielfalt an Lebensräumen und heimischen Pflanzen ist entscheidend für das Überleben vieler Arten.

Das heißt, um Wildbienen zu unterstützen, sollte man im Garten auch Flächen ohne dichte Bepflanzung lassen?

Ja, genau. Offene Bodenstellen sind wichtig, insbesondere für Arten, die im Boden nisten. Insekten sind die Grundlage unserer Ökosysteme, und sie brauchen eine große Vielfalt an Lebensräumen. Neben heimischen Pflanzen sollte man deshalb auch Strukturen wie Trockenmauern, magere Sandflächen oder offene Böden in den Garten integrieren.

Wo können sich Interessierte aus Ihrer Sicht gut über naturnahe Gartengestaltung informieren?

Eine hervorragende Anlaufstelle ist der bundesweit tätige Verein Naturgarten, der seinen Sitz in Bonn hat und sich seit über 30 Jahren mit naturnaher Gartengestaltung beschäftigt. Die Verantwortlichen bieten Fortbildungen, Fachzeitschriften und Informationsmaterial an, ich selbst habe dort meine berufsbegleitende Fortbildung zum Naturgartenprofi gemacht.

Caroline Probst Foto: Privat/oho

Und wie sieht es mit der Beschaffung von Wildpflanzen aus? Nach meinem Empfinden kann man diese nicht unbedingt in jedem Gartencenter kaufen.

Leider nicht. Wildpflanzen gibt es bislang oft nur in Gärtnereien, die sich darauf spezialisiert haben. Anbieter findet man zum Beispiel bei den Mitgliedsbetrieben des Vereins Naturgarten oder auch im Verband deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten. Darunter sind auch einige größere Anbieter, die einen Versandservice anbieten.

Wie ist es gekommen, dass Sie sich persönlich dem Thema Naturgarten verschrieben haben?

Das hat tatsächlich mit unserem eigenen Garten zu tun, in dem wir – so wie viele andere Menschen auch – etliche Jahre eher beliebige Pflanzen gesetzt hatten. Dann kam allerdings das Dürrejahr 2018, und plötzlich starben viele Pflanzen ab – bis auf die Wildpflanzen. Das hat uns damals die Augen geöffnet. Wir haben daraufhin verstärkt auf Wildpflanzen gesetzt und gesehen, wie viele neue Insekten plötzlich in unserem Garten waren. Mich hat diese Erfahrung so begeistert, dass ich mich intensiver mit dem Thema beschäftigt und schließlich die Ausbildung zum Naturgartenprofi gemacht habe.

Gibt es Pflanzen, die Sie aus ökologischer Sicht nicht empfehlen würden?

Ja, es gibt sogenannte invasive Neophyten – also Pflanzen, die nicht heimisch sind und sich in bestimmten Bereichen so stark ausbreiten, dass sie einheimische Arten verdrängen. Dazu gehören zum Beispiel die Kanadische Goldrute oder der Schmetterlingsflieder. Beide werden zwar oft als bienenfreundlich vermarktet, schaden aber auf lange Sicht der Artenvielfalt. Auch der weit verbreitete Kirschlorbeer ist problematisch, da er heimische Arten verdrängt.

Was wünschen Sie sich als Expertin für die Zukunft der Gartengestaltung?

Es wäre ein großer Schritt, wenn noch mehr Menschen beim Pflanzenkauf auf ökologische Aspekte achten würden. Denn wenn die Nachfrage steigt, würden hoffentlich auch in Gartencentern und Baumärkten mehr heimische Pflanzen angeboten werden und invasive Arten aus dem Sortiment verschwinden. Das würde ich mir persönlich sehr wünschen.

Steigt denn Ihrer Erfahrung nach das Interesse an Naturgärten?

Ja, definitiv. Das liegt sicher auch daran, dass Themen wie Insektensterben und Klimakrise immer präsenter werden. Viele Menschen merken, dass sie in ihrem eigenen Garten etwas Positives bewirken können – sei es, um Insekten zu unterstützen oder um den Garten widerstandsfähiger gegen Trockenheit zu machen. Außerdem gilt: Ein Naturgarten kann ein wertvolles Biotop und ein attraktiver Wohlfühlort für die eigene Erholung sein.

Termin

„Naturnah, artenreich und einfach schön – Naturgärten als lebendige und klimastarke Gärten mit Zukunft“. So lautet der Titel eines Vortrags, den Caroline Probst auf Einladung des Vereins Artenerben am Donnerstag, 5. März, 19 Uhr, im Bürgerhaus Fußgönheim (Hauptstraße 62) hält. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Zur Person

Caroline Probst (50) ist studierte Stadtplanerin und betreibt in Neustadt an der Weinstraße ein eigenes Planungsbüro. Ihr inhaltlicher Fokus liegt dabei auf naturnaher Grün- und Gartenplanung.