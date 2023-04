Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die BASF will den Zulieferverkehr per Lastwagen auf den Norden konzentrieren, um Staus durch die anstehenden Hochstraßenbauprojekte zu entgehen. Ein Straßenneubau soll das Tor 15 am Kombiterminal mit der konzerneigenen Kläranlage verbinden, wo eine Lkw-Abfertigungsfläche geplant ist. Doch Naturschutzverbände sind gegen diese Nordroute und haben sich nun eine besondere Aktion ausgedacht.

Der Frankenthaler Umweltausschuss hat im Januar grünes Licht für die neue Lkw-Abfertigung gegeben. Spätestens ab Mitte 2022 sollen täglich mehr als 1000 Lastwagen auf