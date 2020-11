Mehrere Naturschutzverbände aus Ludwigshafen haben sich gegen die von der BASF geplante Nordroute ausgesprochen. Der Straßenneubau soll das Tor 15 am Kombiterminal mit der konzerneigenen Kläranlage verbinden, wo eine Lkw-Abfertigungsfläche geplant ist.

Die BASF will den Zulieferverkehr per Lastwagen auf den Norden konzentrieren, um Staus durch die anstehenden Hochstraßenbauprojekte zu entgehen. Wenn die Nordroute fertig ist, dann soll das Tor 11 an der Friesenheimer Brunckstraße nicht mehr angefahren werden (wir berichteten).

Naturschützer: „Schleusenloch“ wird zu „Zoo“

Die Naturschutzverbände BUND, Pollichia, Nabu und Orbea finden die Idee der BASF nachvollziehbar, die Logistik-Drehscheibe in den Norden der Stadt zu verlegen. Das entlaste die Stadt vom Verkehr. Nicht akzeptabel sei aber, dass das einzige Landschaftsschutzgebiet („Hansenbusch-West“) im nördlichen Stadtgebiet durch eine neue Straße durchschnitten würde. Die geplante Nordroute würde den Zugang zum Rhein erheblich versperren, heißt es weiter in einer gemeinsamen Stellungnahme. Das 2007 unter Schutz gestellte Landschaftsschutzgebiet sei „eine bedeutende Erholungslandschaft“ für die Bürger und sichere die Entwicklung eines Grünzugs, der auch für das lokale Klima eine wichtige Rolle spiele. In dem Schutzgebiet seien Straßen- und Wegebau verboten. Die von der BASF geplante Straße konterkariere diese Vorgaben. Durch die Trasse würde das ebenfalls geschützte „Schleusenloch“ zu einem von drei Seiten durch Straßen eingesperrten „Zoo“ verkommen. Die Naturschützer schlagen statt der Nordroute eine weitere Abfahrt vom Kreuz B9 / L523 und eine Verbreiterung der Zufahrtsstraße zum Tor 15 vor, um das größere Verkehrsaufkommen zu bewältigen.

Zugang zum Rhein geplant

Die BASF hat am Montag dem Bauausschuss ihre Pläne vorgestellt. Dabei wurde auch das Schutzgebiet thematisiert. So sollen vor einer Änderung des Flächennutzungsplans die Auswirkungen auf die Umwelt geprüft werden. Der Konzern plant ferner zwei Brücken, um den Zugang an den Rhein für Erholungssuchende und Landwirte zu ermöglichen.