Die Ludwigshafener Ortsgruppe der Naturfreunde will ihr naturpädagogisches Programmangebot für Kinder systematisch ausbauen. Zum Auftakt sollen am 28. Januar Vogelhäuschen gebaut werden.

„Ziel ist es, wieder einen monatlichen Kindertreff zu organisieren“, kündigte Vorsitzender Stefan Riedel an. Dabei soll mit einem spielerischen Ansatz Wissen über Natur und Umweltschutz vermittelt werden. Es sollen aber Freiräume für Kreativität und Experimentieren geschaffen werden. Zum Start stellt der Verein Bausätze, aus denen maximal acht junge Bastler zwischen 14.30 und 16.30 Uhr die Häuschen im Nukleus, Bismarckstraße 75, zusammensetzen können. Das Angebot richtet sich an Sieben- bis Zwölfjährige. Anmeldungen sind per E-Mail an Jugend@naturfreunde-ludwigshafen.de erforderlich.

Sobald es die Witterung wieder zulässt, wollen die Naturfreunde ihre Nachtwanderungen auf der Parkinsel fortsetzen. Dabei soll die Natur im Dunkeln erlebt werden. Dazu sollen etwa Bäume anhand der ertasteten Rinde bestimmt werden oder gemeinsam eine Suppe gekocht und dabei über Essbares in der Natur gesprochen werden. „Solche Angebote entsprechen unserem Auftrag, Naturpädagogik mit gesellschaftspolitischem Engagement zu kombinieren.“

Monatlicher Umsonst-Flohmarkt

Diesen Anspruch wollen auch die Umsonst-Flohmärkte erfüllen. An jedem zweiten Sonntag im Monat werden im Nukleus kostenlos gut erhaltene Kleidung, Bücher oder Gebrauchsgegenstände abgegeben. Nächster Termin ist am 11. Februar von 11 bis 15 Uhr. Die Initiative ist seinerzeit von der Fachschaft der Hochschule gestartet worden und wird nun von den Naturfreunden fortgesetzt.

Die Ludwigshafener Ortsgruppe der Naturfreunde zählt derzeit rund 170 Mitglieder, darunter die frühere Bundestagsabgeordnete Doris Barnett, ihr Nachfolger Christian Schreider (beide SPD) oder seit 1946 die Frau des langjährigen Abgeordneten Hans Bardens, Erika Bardens (99).

Noch Fragen?

Telefon 0621 86429669

E-Mail vorstand@naturfreunde-ludwigshafen.de

Im Netz: www.naturfreunde-ludwigshafen.de