Die Naturfreunde Mannheim/ Ludwigshafen laden zu einem Radreisen-Vortrag am Freitag 20. März, 18 Uhr, ein. In drei Kurzvorträgen von jeweils 20 bis 30 Minuten berichtet Ralf Lenge über eine Alpen-Längsquerung von Wien nach Nizza, Sabine Stellmacher und Ivo Richter fuhren von Paris nach Brest und Sabine Stellmacher noch mal durch Yorkshire. Die Vorträge mit Bildern finden im Naturfreunde-Stadtheim (Herzogenried), Zum Herrenried 18, statt. Der Eintritt ist frei, die Vortragenden freuen sich über eine Spende.

Am Samstag, 21. März findet wieder der Radcheck der Naturfreunde Mannheim/Ludwigshafen und die Rad-Codierung des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club )statt. Um das Fahrrad fit für die neue Saison zu machen, wollen die Akteure der beiden Vereine mit Rat und Tat mithelfen. Kleinere Reparaturen können gleich vor Ort behoben werden. Der ADFC codiert die Räder (15 Euro, für Mitglieder acht Euro). Das Ganze findet ebenfalls im Naturfreunde-Stadtheim statt, 13 bis 16 Uhr.