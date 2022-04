Unter dem Motto „Mach mit, gemeinsam bewegen wir viel mehr. Nein zu Krieg und Militarismus“ lädt die Fachgruppe „Radeln und soziales Wandern“ der Naturfreunde Ludwigshafen zur Beteiligung am traditionellen Ostermarsch der Friedensbewegung am Ostersamstag in Mannheim ein.

Das „Mannheimer Bündnis Ostermarsch“ will dann seine Forderung nach einer Beendigung des Kriegs in der Ukraine wiederholen. Als Redner werden auf der Kundgebung der Vorsitzende des Betriebsrats der Uniklinik und des DGB Mannheim, Ralf Heller, Tobias Pflüger von der Informationsstelle Militarisierung und der Wirtschafts- und Sozialpfarrer Maximilian Heßlein erwartet. Lieder gegen den Krieg will Bernd Köhler singen.

Treffpunkt für die gemeinsame Radtour nach Mannheim ist am 16. April um 11 Uhr am Hack-Museumsgarten in der Berliner Straße. Nach der Teilnahme am Ostermarsch will die Gruppe am Neckar und Rhein entlang zurück nach Ludwigshafen radeln. Die Fahrradstrecke ist etwa 40 Kilometer lang, die Rückkehr wird gegen 17 Uhr erwartet.

Die Fachgruppe „Radeln und soziales Wandern“ der Naturfreunde hat über diese Teilnahme hinaus ein Tourenprogramm übers Jahr aufgelegt.

Noch Fragen?



radeln&wandern@naturfreunde-ludwigshafen.de oder hier.