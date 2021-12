Stefan Riedel ist zum neuen Vorsitzenden der Ludwigshafener Naturfreunde gewählt worden. Sein Stellvertreter ist Hans-Joachim Hartwig, die Kasse verwaltet Björn Weitkamp. Als Nachfolgerin von Riedel übernimmt Alexandra Ziesak die Schriftführung. Revisoren sind Paul Barnett, Johannes Foid, Hans Lommatzsch und Sebastian Stezura. Das Schiedsgericht bilden Joshua Herrle, Margueritte Lommatzsch und David Schwarzendahl. Jugendleiter sind Alexandra Fehler und Natalie Naringbauer. Naringbauer übernimmt zusätzlich noch in der Ortsgruppe das Referat für Umwelt, Globales und Verkehr. Als Hausreferent für das Naturfreundehaus in Elmstein wurde zunächst Björn Weitkamp bestimmt, eine spätere Übergabe des Amts an Manfred Debertshäuser ist vorgesehen. Die Verantwortung für die Pressearbeit der Ortsgruppe übernahm Naturfreunde-Landesarchivar Klaus Jürgen Becker.