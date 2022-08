Die Fachgruppe „Radeln & soziales Wandern“ der Naturfreunde Ludwigshafen lädt für Samstag, 6. August, zu einer gemeinsamen Fahrradtour ein. Von Ludwigshafen aus geht’s zum Naturfreundehaus in Elmstein.

Ab Schifferstadt führt die Tour laut Ankündigung durch den Wald nach Neustadt und von dort weiter nach Lambrecht. Hier führt die Strecke auf dem naturbelassenen Radweg durch den Wald bis nach Elmstein. Am Naturfreundehaus wird eine Rast zur Stärkung einlegt, danach wird über Esthal in Richtung Neustadt geradelt. Treffpunkt ist am heutigen Samstag um 10 Uhr vorm Hauptbahnhof Ludwigshafen. Kosten entstehen nur für die Zugrückfahrt von Neustadt nach Ludwigshafen und für die Selbstversorgung. Die Rückkehr ist für zirka 20 Uhr vorgesehen. Wir sich für eine kurzfristige Teilnahme entschließt, kann sich per E-Mail an radeln&wandern@naturfreunde-ludwigshafen.de melden.

Weitere Infos zu den Naturfreunden vor Ort findet man im Netz unter www.naturfreunde.de/ortsgruppe/ortsgruppe-ludwigshafen

