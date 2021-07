Vor Kurzem fiel mir ein kostenloses Magazin in die Hand, das meist in Zügen ausliegt. Was nichts kostet, ist nichts wert, denke ich noch, blättere aber dennoch darin und merkte bald, dass die alte Regel mal wieder nicht stimmt. Ein Untertitel weckte meine Neugier besonders: „Die Rezepte zur Eindämmung der Klimakrise liegen bereit. Und wie man ein glückliches Leben führt, ist ebenfalls recht gut erforscht. Jetzt das Beste: Die Schnittmenge ist erstaunlich hoch.“

Erstaunlich groß ist übrigens auch die Schnittmenge dieses Magazins der Bahn mit biblisch-alten und aktuell-christlichen Erfahrungen. Reisemagazine dürfen ja nie wie tonnenschwere Lasten daherkommen, sonst liest sie keiner. Also wagt sich da ein Redaktionsteam an dieses große Thema mit einer unerwarteten Leichtigkeit. Der Untertitel schließt dann mit dem Satz: „Wenn das nicht eine der erfreulichsten Nachrichten des Sommers ist.“ Der Titel des ganzes Hefts lautet einfach: „Grün macht glücklich“. Einklang mit der Natur und Glück gehören zueinander. Scheinbare Standards, die man haben muss, das „Must-have“, sind Auslaufmodelle.

Wachsende Distanz zur Schöpfung macht nicht glücklich. Leben gegen die Natur noch weniger. Wir können nicht mehr auf Bäumen leben, allerdings auch nur mit Bäumen. Menschengemachte Technik ist wertvoll. Aber sie ist erst dann ein Segen, wenn sie den Einklang mit der Natur zumindest konsequent anstrebt. Natur und Glück gehören zusammen. Wie leicht das riesige Ganze aus dieser Perspektive plötzlich wirkt! Wie schön, wenn das für alle Lebewesen Beste auch noch Freude schenkt. Was sollte uns noch daran hindern, unser Glück in die Hand zu nehmen?

„Seht die Vögel des Himmels“, ruft Jesus und rät damit, von ihnen zu lernen. Sie nehmen es leicht, sonst könnten sie nicht fliegen. Jesus hat viel verstanden von Natur und Glück. Hoffnungsvolle Momente in diesem Sommer für Sie, auch einmal vogelfederleicht, trotz aller Krisen, die uns immer wieder überrollen.

Der Autor

Clemens Fiebig (58) ist Pastoralreferent in der Pfarrei Hl. Katharina von Siena.