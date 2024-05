Per Rad unterwegs im Freien, interessante Infos und als Krönung eine erfrischende Abkühlung: Das verspricht die Tourist-Info in Kooperation mit dem Marketingverein bei ihrem Touren-Programm unter dem Motto „Mehr Lust auf LU“. Bereits im Vorfeld ausgebucht war der Auftakt am 3. Mai. Weiter geht’s am Mittwoch, 8. Mai. Um 17 Uhr beginnt das Programm bei einem Treff mit Mundenheims Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) an der Eisdiele La Paga, Mundenheimer Straße 6a. Zielort ist Oppau mit Ortsvorsteher Frank Meier (SPD). Die Fahrtstrecke beträgt elf Kilometer. Für diese und weitere „Eisbolle-Touren“ sind noch freie Plätze. Etwa am 15. Mai mit Start im Stadtteil Nord und Fahrtende in Ruchheim, am 22. Mai mit einer Fahrt von der Stadtmitte nach Friesenheim sowie abschließend am 5. Juni mit der Tour von der Gartenstadt nach Oggersheim. Start ist jeweils um 17 Uhr. Jede dieser Gruppen-Exkursionen auf dem Rad ist mit einer Kostprobe an Speiseeis in Eisdielen verbunden. Zudem sollen sie interessante Infos zu den jeweiligen Stadtteilen liefern. Die Teilnahme ist einschließlich der Eisverköstigung kostenfrei. Die Anzahl der Mitradler ist auf 20 Personen begrenzt. Anmeldungen sind ausschließlich über die Tourist-Info, Berliner Platz 1, Telefon 0621 512035, oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com möglich.