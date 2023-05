Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast auf den Tag genau 80 Jahre nach der Züricher Uraufführung zeigt das Nationaltheater nächste Woche Charlotte Sprengers Inszenierung von Bertolt Brechts Klassiker „Der gute Mensch von Sezuan“. Und begründet eine neue Ära: Das Theater eröffnet damit seine Interimsspielstätte im Alten Kino Franklin, dem jüngsten Mannheimer Stadtteil.

Er führt schon etwas in die Irre, der Name „Altes Kino Franklin“. Zwar hat sich an diesem Ort tatsächlich die amerikanische Bevölkerung Mannheims