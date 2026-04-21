Charlotte Sprenger inszeniert Emily Brontës Roman „Wuthering Heights“ („Sturmhöhe“) – und erzählt gleichzeitig von der Schriftstellerin und ihrer sehr besonderen Familie.

Brontë. Das ist der Name nicht nur einer Schriftstellerin, sondern von gleich dreien. Charlotte, die Autorin von „Jane Eyre“, war die älteste, 1816 geboren, Emily („Sturmhöhe“) kam 1818 auf die Welt und Anne („The Tenant of Wildfell Hall“, deutsch: „Die Herrin von Wildfell Hall“) 1820. Dazwischen gab es noch einen Bruder, Branwell, geboren 1817. Er war zwar der einzige Brontë, der seine Gedichte und Gemälde – wie es im 19. Jahrhundert üblich war – unter seinem bürgerlichen Namen veröffentlichen konnte, während seine Schwestern männliche Pseudonyme verwendeten. Heute aber steht er im Schatten des Schwesterntrios und ist nur Kennern bekannt. Und Kennerinnen natürlich. Wie Charlotte Sprenger.

Die Regisseurin, die das Nationaltheater-Publikum seit ihrer Brecht-Inszenierung „Der gute Mensch von Sezuan“ 2023 und ihrer „Kabale und Liebe“-Adaption zur Eröffnung der Schillertage 2025 kennt, beschäftigt sich schon länger mit der Familie Brontë und speziell mit „Wuthering Heights“ („Sturmhöhe“), dem einzigen Roman von Emily Brontë, den sie 1847 unter dem Pseudonym Ellis Bell veröffentlicht hat. Das Buch, das in England ein vielgelesener Klassiker ist und neben Jane Austens Büchern und „Jane Eyre“ von Schwester Charlotte als einer der großen Romane des 19. Jahrhunderts gilt – und die junge Kate Bush zu ihrem ersten großen Hit 1978 inspirierte –, ist eine Art Anti-„Romeo und Julia“.

Tragische Liebe

„Wuthering Heights“ erzählt, ähnlich wie Shakespeares tragische Liebesgeschichte, von zwei Familien und ihren vielfältigen Verstrickungen. Hat man den nicht unkomplexen Stammbaum erst einmal verinnerlicht, lässt sich die Geschichte auch fast 200 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen noch sehr gut lesen. Die Schauplätze sind der Gutshof Wuthering Heights auf einer Anhöhe der Hochmoore von Yorkshire im Norden Englands, den die Familie Earnshaw betreibt, und das Herrenhaus Thrushcross Grange, das der Familie Linton gehört. Catherine Earnshaw wächst in Wuthering Heights gemeinsam mit ihrem Bruder Hindley und dem aufgenommenen Findelkind Heathcliff auf. Catherine und Heathcliff sind zwei tragische Liebende, die nicht zusammenkommen. Catherine heiratet Edgar Linton und stirbt bei der Geburt ihrer ebenfalls Tochter genannten Catherine. Die wiederum heiratet gezwungenermaßen zuerst Heathcliffs und Isabella Lintons Sohn Linton (ihren Cousin) und geht nach dessen Tod eine Beziehung mit ihrem anderen Cousin Hareton ein.

Alle sechs Kinder überlebt

Es ist eine Geschichte, die von nicht weniger als Leben und Tod erzählt, von Liebe, Hass, gnadenloser Rache und Versöhnung. Heute würde man wohl von einer toxischen Familie sprechen. „Ich finde es sehr spannend, dass eine junge Frau eine derartige Geschichte geschrieben hat“, sagt Sprenger. „Und ich frage mich: Woher kam die Inspiration dafür?“ Mit ihrem Theaterabend möchte sie nicht einfach die Gewalt und Brutalität im Buch reproduzieren und auch nicht die Unterdrückung von Frauen. Vielmehr nutzt die Regisseurin die Freiheiten des Theaters und spinnt in ihrer gemeinsam mit Dramaturgin Olivia Ebert erarbeiteten Fassung eine Geschichte um die Geschichte herum. In ihr erspielen sich die drei Schwestern Anne, Charlotte und Emily den Roman – und auch der Bruder kommt vor. Alle Geschwister starben übrigens sehr jung, mit 29, 30, 31 und 38 Jahren, was auch für die damalige Zeit ungewöhnlich war. Zwei weitere Schwestern waren als Kinder gestorben. Ihr Vater, der Pastor Patrick Brontë, überlebte alle seine Kinder und starb erst 1861 mit 84 Jahren.

„Wuthering Heights“ lebt weiter: in der Literatur, auf der Theaterbühne und im Kino, wo seit 12. Februar eine neue Verfilmung mit Margot Robbie und Jacob Elordi läuft. Für Charlotte Sprenger, Jahrgang 1990, ist die Geschichte zeitlos und immer aktuell. Freiheitskämpfe, das Geschlechterverhältnis, Rassismus: Um all das geht es. Und um noch viel mehr.

Termine

Die Premiere von „Wuthering Heights – Sturmhöhe“ ist am Freitag, 24. April, 19 Uhr, im Alten Kino Franklin in Mannheim. Weitere Vorstellungen sind am 30. April, 9. und 28. Mai.



Am Dienstag, 5. Mai, 19.30 Uhr, läuft im Cinema Quadrat „Wuthering Heights – Emily Brontës Sturmhöhe“ von 2011.

