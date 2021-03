Im Herbst des nächsten Jahres beginnt die Sanierung des Mannheimer Nationaltheaters. Die Zeit drängt, denn bis dahin müssen die Ausweichquartiere hergerichtet und die Umzüge organisiert werden. Im Kulturausschuss hat die Theaterleitung jetzt fünf Ersatzspielstätten genannt. Eine, die bedeutendste, ist das Theater im Pfalzbau. Die Verhandlungen mit der Ludwigshafener Stadtspitze über die Nutzung seien abgeschlossen, hieß es (wir berichteten). Aber es gibt offenbar noch Differenzen.

Er rechne umgehend mit der Unterzeichnung der Verträge, gab der geschäftsführende Intendant des Nationaltheaters, Marc Uwe Sickel, nach der Sitzung des Kulturausschusses am späten Dienstagabend Auskunft. Sie seien unterschriftsreif. In der Sitzung selbst war zunächst jedoch nur von einem „gewissen Einvernehmen“ die Rede. Diese Vorsicht könnte an offenbar immer noch bestehenden Meinungsverschiedenheiten liegen, was die Nutzungszeiten betrifft. Sickel gab sich denn auch in der Sitzung selbst auf Nachfragen der Stadträte zugeknöpft: „Ich werde das heute nicht weiter kommentieren.“

Vier oder fünf Jahre im Pfalzbau?

So wurde in der Sitzung wiederholt von fünf Jahren Sanierungsdauer gesprochen, während Ludwigshafen von vier Jahren ausgeht. Es war von 108 Tagen im Jahr die Rede, die Oper und Tanz den Pfalzbau belegen wollen (was 35 bis 40 Vorstellungstagen entspricht). Es steht aber auch die Zahl von 107 Tagen im Raum. Und Mannheim geht offenbar von drei Belegungszeiträumen aus, Ludwigshafen nur von zwei: über die Zeiträume vom 1. September bis 10. Oktober und vom 2. Januar bis 10. März hinaus noch von Belegungen Ende Juni bis Mitte Juli, je nach Absprache. Marcus Augsburger, Leiter der Generalsanierung beim Nationaltheater, grundsätzlich: „Wir haben ein großes Interesse an vielen Belegungstagen.“

Der Ludwigshafener Pfalzbau mit seinem Bühnenturm, der großen Bühne und der technischen Ausstattung in unmittelbarer Nähe Mannheims sei als Ausweichspielstätte „wie geschaffen“ für Aufführungen von Oper und Tanz mit dem Orchester des Nationaltheaters. An den Pfalzbau wird das Nationaltheater eine Jahresmiete von netto 850.000 Euro zahlen. Insgesamt veranschlagt das Nationaltheater die Kosten für die Ersatzspielstätten auf 33,1 Millionen Euro bei Bruttogesamtkosten für die Sanierung in Höhe von jetzt schätzungsweise genannten 287 Millionen Euro.

Das Schauspiel soll in das ehemalige Kino in der früheren US-Wohnsiedlung Benjamin-Franklin-Village ziehen. Hier stehen eine Bühne und ein Raum für 400 Zuschauer zur Verfügung. Es sind jedoch noch Anbauten erforderlich für Garderoben, Foyer und Gastronomie. Mit dem Ausbau und der technischen Ausstattung wird der Besitzer des Gebäudes, die städtische Tochter MWSP, einen Generalunternehmer beauftragen.

Seit 2018 haben Stadt und Nationaltheater nach einer großen Spielstätte gesucht. Bis Herbst 2020 war das ehemalige Trafowerk im Gespräch. Jetzt ist die Entscheidung für den Bau einer Leichtbauhalle auf Zeit gefallen, die an der Theodor-Heuss-Anlage auf dem freien Platz zwischen Technoseum und Carl-Benz-Stadion errichtet werden soll. Die Ausschreibung läuft noch. Die Halle soll 800 Personen Platz, ein großes Foyer, eine Bühne und eine Hinterbühne bieten. Ob die Stadt sie kauft oder nur mietet, hängt von den Verhandlungen ab.

Weitere Ausweichstätten sind der Rosengarten für Konzerte und das Rokokotheater in Schwetzingen, wo unter anderem die Aufführung eines Mozart-Da Ponte-Zyklus vorgesehen ist.