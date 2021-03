Das Mannheimer Nationaltheater setzt den Spielbetrieb bis Ende April aus. Angesichts der Entwicklung des Infektionsgeschehens und nach enger Abstimmung mit dem Rechtsträger habe das Nationaltheater diese Entscheidung getroffen, teilte es gestern mit.

Der geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel sagt: „Auch wenn unser Publikum seit einem Jahr trotz hervorragender Sicherheitskonzepte nur eingeschränkt das Nationaltheater Mannheim besuchen konnte, bewiesen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass es mit viel Kreativität und Einsatz möglich ist, ihr Publikum auch zu Hause zu erreichen. Wir blieben und bleiben in intensivem Kontakt mit unserem Publikum.“

Auch wenn der April bereits geplant gewesen sei, hätten alle Theater in den vergangenen Monaten eines gelernt: Eine Planung in Varianten sei in diesen Zeiten zwingend erforderlich. Daher gebe es im Nationaltheater auch im April digitale Opern- und Tanzpremieren zu entdecken, Schauspielabende im Stream, ein fantasievolles Familienkonzert sowie ein Widersehen mit bereits bekannten Projekten und Formaten. Auf NTM DIGITAL sei das Nationaltheater weiterhin für sein Publikum da.