Was ist das Glück? Wie kann man es erreichen? Wann weiß man, dass es da ist? In ihrem Debütroman schildert die Schweizer Autorin Sibylle Berg Menschen in den Dreißigern, die auf der Suche nach dem perfekten Leben dasselbe ziemlich an die Wand fahren. Der junge Regisseur Lukas Leon Krüger macht daraus eine schwarze Komödie fürs Studio Werkhaus des Mannheimer Nationaltheaters. Premiere ist am Freitag.

„Das ist eine schlimme Zeit. Sie haben uns alle Probleme genommen, bis nur noch wir übriggeblieben sind. Es müsste etwas geben. Irgendetwas, das von uns ablenkt.“