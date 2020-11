Der Verein der Freunde und Förderer des Nationaltheaters Mannheim (NTM) erhöht das Stipendium für seine Hausautoren – und zwar deutlich: Statt wie bisher 6000 Euro sollen sie in der laufenden Spielzeit 9000 Euro bekommen und von der Spielzeit 2021/2022 an dann 12.000 Euro. Zusätzlich stellt das Theater dem Autor oder der Autorin eine Wohnung, übernimmt Reisekosten und finanziert einen Stückauftrag, teilt das Theater mit. Der erste Hausautor war 1783/84 ein gewisser Friedrich Schiller. Zu seinen prominenten Nachfolgern gehören Albert Ostermaier, Theresia Walser und Feridun Zaimoglu. In der aktuellen Spielzeit ist Necati Özir Hausautor. Für den 5. Februar ist die Uraufführung seines Stückes „Gott Vater Einzeltäter“ geplant.