Jetzt sind sie Assistenten, später vielleicht Regisseure an großen Bühnen: Dem kreativen Nachwuchs ist das Theaterfestival „Summer up“ des Mannheimer Nationaltheaters von Freitag, 26. Juni, bis Samstag, 27. Juni, gewidmet – das einzige im deutschsprachigen Raum, das sich explizit den Assistierenden der Branche widmet und ihre künstlerischen Arbeiten zeigt. In kurzen selbstproduzierten Videos stellen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Webseite www.summerup.de vor. Außerdem lädt das seit 2019 existierende und von NTM-Regieassistentin Jessica Weisskirchen gegründete Netzwerk am Freitag um 16 Uhr junge Theaterschaffende zu einem Kennenlernen über das Konferenzprogramm „Zoom“ ein. Anschließend kann man um etwa 19 Uhr Schillers „Maria Stuart“ im Stream anschauen und um 21 Uhr mit Regisseurin Claudia Bauer und Chefdramaturgin Kerstin Grübmeyer bei Zoom über die NTM-Inszenierung sprechen. Am Samstag folgt zwischen 10 und 15.30 Uhr ein Workshop, der sich an Assistierende und Berufseinsteiger richtet. In kleinen Gruppen werden Fragen rund um Perspektiven am Stadttheater besprochen. Die Anmeldung per E-Mail an summerup.info@gmail.com. Weitere Infos zum Theaterassistent*innen-Netzwerk.