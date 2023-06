Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Got Lost / In einem Aufzug“ stellt ein Musikstück des Komponisten Helmut Lachenmann in einen neuen Kontext. Hans-Peter Jahn hat dieses Musiktheater-Experiment gewagt, das nun am Freitag im Studio Werkhaus des Mannheimer Nationaltheaters uraufgeführt wurde. Die Ankündigung als „Lustspiel“ lockte aber auf eine falsche Fährte.

Leider konnte Lachenmann bei der Uraufführung nicht anwesend sein. Zu gerne hätte man ihn gefragt, wie diese Adaption seines Stücks auf ihn gewirkt hat. Bekannt ist