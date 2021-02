Die Büropflanzen im Nationaltheater Mannheim sind einsam. Weil fast alle im Homeoffice sind, hören sie nicht mehr das Klackern der Computer-Tastaturen, das Ringen der Telefone oder das Rascheln von Papier. Grund genug für Annemarie Brüntjen und Matthias Breitenbach aus dem Schauspielensemble, ein Konzert für die Büropflanzen zu spielen – bei der Plant Session No. 2 am Freitag, 26. Februar um 21 Uhr. Mit den Pflanzen als Publikum haben Annemarie Brüntjen und Matthias Breitenbach einen Gig eingespielt, in dem sie Klassiker von Bob Dylan bis Baccaras „Yes Sir, I can Boogie“, Perlen aus Experimental Post-Pop, Alternative, Indie und Singersongwriter zu einer filmisch dokumentierten Klang-Performance verzahnen. Einen Chat gibt es dazu am 26. Februar zur Premiere um 21 Uhr. Der Konzertmitschnitt wird auf der Website des Nationaltheaters www.nationaltheater.de unter NTM Digital abrufbar sein.