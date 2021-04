Ein kleiner Junge, der nachts nicht schlafen kann, geht mit Mara, der Mannheimer Rakete auf Entdeckungsreise: Drachen, Däumling und Dornröschen inklusive! Ein 25-minütiger Trickfilm aus der Feder von Ernesto Lucas soll Jung und Alt gleichermaßen verzaubern zur Musik aus Maurice Ravels Zyklus „Ma mère l’Oye – Mutter Gans“. Das Familienkonzert – eingespielt von Musikerinnen und Musikern vom Orchester des Mannheimer Nationaltheaters – soll ab dem 18. April, 11 Uhr, auf NTM Digital unter www.ntm-digital.de abrufbar sein. In Ravels Zyklus bringt der Komponist verschiedene Märchen zum Klingen. Einige dieser Märchen sind vielen aus ihrer Kindheit vertraut, wie die Geschichte von der Schönen und dem vermeintlich schrecklichen Biest, andere sind dagegen weniger bekannt. Mit seinen handgezeichneten Illustrationen aus Tuschezeichnung und Aquarell hat Ernesto Lucas bereits in „Der Barbier von Sevilla“ das Bühnenbild der White-Wall-Oper am Nationaltheater gestaltet.