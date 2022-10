Kulturstaatsministerin Claudia Roth und die baden-württembergische Kunstministerin Petra Olschowski übergaben am Mittwochabend einen Zuwendungsbescheid über 120 Millionen Euro für die Generalsanierung des Nationaltheaters Mannheim.

Der Bund wird die Generalsanierung mit bis zu 80 Millionen Euro unterstützen, das Land Baden-Württemberg mit 40 Millionen Euro. Insgesamt soll die Sanierung des Hauses 287 Millionen Euro kosten. Kulturstaatsministerin Claudia Roth unterstrich die Bedeutung des Hauses: „Das Nationaltheater Mannheim ist ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung, ein Denkmal für das Theater, für die Theaterkultur und für die Theaterarchitektur. Dieses Denkmal gilt es zu schützen, zu erhalten und eine zeitgemäße Nutzung möglich zu machen. Denn gerade in diesen Zeiten sind Theater als Orte des Austauschs wichtiger denn je.“

„Mit diesem entscheidenden finanziellen Engagement würdigen Bund und Land die nationale Bedeutung und besondere Stellung des ältesten kommunalen Theaters in Deutschland, betonte Oberbürgermeister Peter Kurz.

Das Haus stammt aus dem Jahr 1957

Das Theatergebäude am Goetheplatz aus dem Jahr 1957 und die meisten technischen Anlagen sind seit über 60 Jahren im Dauerbetrieb. Durch die Generalsanierung sollen substanzielle Mängel behoben werden. In Mannheim rechnet man mit einem Zeitraum von bis zu fünf Jahren für die Sanierung. In dieser Zeit wird das Nationaltheater an unterschiedlichen Orten in Mannheim, aber auch im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau spielen.