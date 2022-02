Die Mülheimer Theatertage sind ein wichtigstes Festival für deutschsprachige Gegenwartsdramatik. Aus mehr als 200 deutschsprachigen Uraufführungen in Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz wurden zwölf Stücke, sieben für Erwachsene und fünf für Kinder, ausgewählt, die bei den 47. Mülheimer Theatertagen um den Mülheimer Dramatikpreis und den Mülheimer KinderStückePreis konkurrieren.

Eines der nominierten Stücke ist „Wounds Are Forever (Selbstportrait als Nationaldichterin)“ von Sivan Ben Yishai. Das Stück der ehemaligen Hausautorin war ein Auftragswerk des Nationaltheaters Mannheim und feierte in der Regie von Marie Bues am 23. Juni 2021 als Koproduktion mit dem Theater Rampe in Stuttgart seine Uraufführung am Nationaltheater. Sivan Ben Yishai ist keine Unbekannte bei den Mülheimer Theatertagen, denn bereits mit „Liebe/Eine argumentative Übung“, ebenfalls einer Produktion des Nationaltheaters Mannheim, war sie dort 2020 vertreten.

Christian Holtzhauer, der Schauspielintendant am Nationaltheater Mannheim, sagt: „Ich bin sehr glücklich über die enge und fruchtbare Zusammenarbeit mit Sivan Ben Yishai, eine*r der scharfsinnigsten und provokantesten Dramatiker*innen unserer Zeit. ,Wounds Are Forever (Selbstportrait als Nationaldichterin)’ ist ein starker und sehr persönlicher Kommentar zum deutsch-israelisch-palästinensischen Verhältnis und zu den identitäts- und geschichtspolitischen Debatten unserer Zeit. Ich empfinde die Einladung nach Mülheim als große Auszeichnung und gratuliere der Autorin, ihrer kongenialen Übersetzerin Maren Kames, dem Produktionsteam, unserem Ensemble sowie unserem Koproduktionspartner Theater Rampe von Herzen.“