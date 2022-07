Ende Juli fällt im Mannheimer Nationaltheater am Goetheplatz vorerst der letzte Vorhang, ehe das Gebäude grundlegend saniert wird. Als Ausweichspielstätte für die Sparten Schauspiel und Tanz soll während der Arbeiten das Alte Kino im Franklin Village im Stadtteil Käfertal dienen. Der Startschuss dort muss jedoch verschoben werden.

Der Grund sind Verzögerung beim Umbau des Alten Kinos, das nach dem Abschluss der Sanierung des Nationaltheaters als Standort für kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen erhalten werden soll. Verantwortlich für die Instandsetzung des Gebäudes in der ehemaligen Kaserne der US-amerikanischen Streitkräfte ist die städtische MWS Projektentwicklungsgesellschaft (MWSP), die Eigentümerin der Immobilie ist.

Schuld an der Verschiebung des Spielstarts in der Ausweichstätte seien insbesondere die derzeit im Baubereich vorherrschende Materialknappheit und Lieferschwierigkeiten bei verschiedenen Baustoffen, wie MWSP-Geschäftsführer Achim Judt im städtischen Kulturausschuss informierte. „Wir stehen mit dem beauftragten Generalunternehmer in engem Kontakt und suchen gemeinsam nach Wegen, den Umbau des Alten Kinos so zügig wie möglich voranzutreiben.“ Als einen weiteren Grund für die Verzögerungen nannte Judt zusätzliche konstruktive Maßnahmen am Dach, die aus statischen Gründen erforderlich seien. Aktuell werde der Bauzeitenplan den neuen Bedingungen angepasst. Hinweise auf Kostensteigerungen beim Umbau der Ausweichspielstätte gebe es derzeit nicht, erläuterte Mannheims Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU).

Die ursprünglich für kommenden Dezember vorgesehene erste Schauspielpremiere im Alten Kino wird deshalb voraussichtlich auf das erste Quartal 2023 verschoben. „Sobald uns verlässliche Informationen zur Fertigstellung vorliegen und wir wissen, wann wir mit der technischen Einrichtung und Inbetriebnahme des Gebäudes beginnen können, werden wir die Termine für die ersten Premieren auf Franklin veröffentlichen“, teilte Christian Holtzhauer, Schauspiel-Intendant des Nationaltheaters, mit. Die Abonennten und Besucher des Nationaltheaters müssten bis dahin jedoch nicht auf ihr Theatererlebnis verzichten. „Wir arbeiten unter Hochdruck an einem alternativen Spielplan“, so Holtzhauer. Details nannte er noch nicht.