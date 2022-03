Durch das geänderte Infektionsschutzgesetz entfallen im April bundesweit fast alle Corona-Schutzmaßnahmen. So ist auch in Baden-Württemberg ab dem 3. April ein Theaterbesuch wieder ohne 3G-Nachweis möglich. In Anbetracht des derzeitigen Infektionsgeschehens und aufgrund der Publikumsstruktur wird das Nationaltheater Mannheim zum von seinem Hausrecht Gebrauch machen und die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske bis auf weiteres beibehalten. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Hauses hervor. „Im Lichte der aktuellen pandemischen Situation haben wir uns im Einvernehmen mit unserem Rechtsträger dazu entschieden, die Maskenpflicht am Nationaltheater Mannheim weiterhin aufrechtzuerhalten. Wir folgen damit nicht zuletzt den Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers, der sich dafür ausgesprochen hat, dass Veranstalter von ihrem Hausrecht Gebrauch machen sollen, um eine Maskenpflicht durchzusetzen und so die Besucher bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen“, erläuterte der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel in der Pressemitteilung.