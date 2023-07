Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In seiner sehr warmherzigen Rede am Ende des Konzerts in der Christuskirche, mit dem sich Chordirektor Dani Juris an der Spitze von Chor und Orchester des Nationaltheaters von der Schillerbühne verabschiedet hatte, sprach Albrecht Puhlmann, Opernintendant des Hauses, von einem Glücksfall. Womit er Juris' siebenjähriges Wirken in Mannheim meinte. Kein Einspruch!

Juris, der zu Beginn der kommenden Spielzeit, wie berichtet, in gleicher Position an die Berliner Staatsoper wechseln wird, ist ein Musiker und Chorleiter von absolutem Ausnahmerang, der nebenbei, wenn