Nach fünf Jahren ist der TFC Ludwigshafen auf der Ludwigshafener Parkinsel Gastgeber zweier nationaler Spitzenturniere der Jugend.

Der TFC Ludwigshafen richtet die Zwischenrunde zur Deutschen Meisterschaften Feld der männlichen U18 am 12. und 13. Oktober sowie die Endrunde der Deutschen Meisterschaften der weiblichen U18 am 19. und 20. Oktober aus.

Für die Gastgeber wird es in der Zwischenrunde der mU18 besonders spannend, weil die eigene Mannschaft um den Einzug ins Finale spielt. Weitere Teams sind Uhlenhorst Mülheim und Hannover 78, der vierte Teilnehmer steht noch nicht fest. Die Teilnahme bedeutet laut Trainer und TFC-Vorsitzendem Christian Hanz einen tollen Erfolg nach einer durchwachsenen Saison. Ein Höhepunkt war der 7:3-Erfolg in Bad Dürkheim. Das Finale in Rheinland-Pfalz verloren die Ludwigshafener erst im Penaltyschießen gegen die Spielgemeinschaft Kreuznach/Alzey. Dem starken Zusammenhalt des Teams auch abseits des Hockeyplatzes tut das keinen Abbruch: Gemeinsame Aktivitäten wie die Skifreizeit und die bevorstehende Bewirtung der Eckkopf-Hütte am 3., 5. und 6. Oktober sind an der Tagesordnung.

TFC-Mädchen im Finale

Im Finale der Deutschen Meisterschaften im Feldhockey am 19. und 20. Oktober treten vier Teams der weiblichen U18 gegeneinander an. Die Halbfinalspiele sind am Samstag um 12.30 Uhr und um 15 Uhr. Das Spiel um Platz drei beginnt am Sonntag um 10 Uhr, das Finale um 12.30 Uhr.

Der TFC will allen Teams ein tolles Wochenende bieten. Dafür sind viele TFC-Mitglieder im Einsatz – von den Ballkindern über die Turnierleitung und Bewirtung bis zur Bigband am Samstag wird alles ehrenamtlich organisiert. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Spitzensport-Turniere nach Ludwigshafen holen konnten. Unsere Mitglieder, Aktiven und Sponsoren ziehen an einem Strang, um die beiden Events unvergesslich zu machen“, sagt Christian Hanz.