Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Entwurzelte Bäume, vollgelaufene Keller, 265 Feuerwehreinsätze: Das Unwetter am Montagabend hat auch in Ludwigshafen und im Landkreis seine sichtbaren Spuren hinterlassen. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr gab es aber keine schwerwiegenden Verletzungen. Die Sachschäden dürfte hingegen erheblich sein.

Ab 18.30 Uhr standen die Telefone in der Integrierten Leitstelle Vorderpfalz nicht mehr still. In ihrem Einzugsgebiet wurden binnen kurzer Zeit 265 Einsätze wegen des Starkregens erfasst